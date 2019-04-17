Kuşadası'nda, cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen D.B. (30), polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişiyi dün akşam bir süre takip etti. Takip edildiğini fark edince kaçmaya kalkışan şüpheli, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sokakta yakalandı. Yapılan kontrolde, kaçmaya çalışan kişinin D.B. olduğu belirlendi. D.B.'nin 'uyuşturucu madde kullanmak', 'hırsızlık' ve 'tehdit' suçlarından arandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu anlaşılan D.B. hakkında, 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan D.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.FOTOĞRAFLI