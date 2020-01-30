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Kuşadası'nda 38 kaçak göçmen yakalandı
GÜVENLİK 30.01.2020, 22:37
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Soğuk havaya rağmen umuda yolculuk yapan göçmenlerin içerisinde bebeklerin de bulunduğu belirlendi.
Güney Ege'de, saat 06.10'da devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Kuşadası açıklarında, lastik botla Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Lastik botu durduran ekipler, 35’i Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere 38 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin arasında bebeklerin de olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Güney Ege'de, saat 06.10'da devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Kuşadası açıklarında, lastik botla Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Lastik botu durduran ekipler, 35’i Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere 38 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin arasında bebeklerin de olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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