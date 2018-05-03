Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

Kuşadası'nda 18 kaçak ile 1 organizatör yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden lastik botla ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 kaçak ile 1 Türk organizatör, polis tarafından yakalandı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastik botla Yunanistan'ın...

Kuşadası'nda 18 kaçak ile 1 organizatör yakalandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden lastik botla ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 kaçak ile 1 Türk organizatör, polis tarafından yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye hazırlanan bir grup kaçaktan haberdar olunca gece harekete geçti. Değirmendere Mahallesi Sahil Siteleri bölgesinde kaçış hazırlığı içindeki 7'si çocuk 18 kaçak, polis tarafından yakalandı. Olay yerindeki İzmir plakalı servis minibüsünde yapılan aramada ise 1 zodyak bot ile bota ait motor ele geçirildi. Kaçışı organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı M.C., gözaltına alındı. M.C. işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gözaltına alınan 10 Afganistan, 2 Pakistan, 6  Suriyeli ise sorgularından sonra Aydın Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314