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Kuşadası'nda 1 günde 129 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden, aynı gün farklı saatlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan, 4 lastik bottaki toplam 129 kaçak göçmen yakalandı. Kuşadası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri,...
GÜVENLİK 23.08.2019, 08:53
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden, aynı gün farklı saatlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan, 4 lastik bottaki toplam 129 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü, saat 03.13, 04.35, 05.25 ve 06.00'da 4 lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce durdurulan lastik botlardaki 80'i Suriye, 23'ü İran, 10'u Kongo, 8'i Filistin, 5'i Somali, 1'i Senegal, 1'i Sudan ve 1'i Gine uyruklu olmak üzere toplam 129 kaçak göçmen yakalandı. 70'i erkek, 33'ü kadın ve 26'sı çocuk olan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kuşadası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü, saat 03.13, 04.35, 05.25 ve 06.00'da 4 lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce durdurulan lastik botlardaki 80'i Suriye, 23'ü İran, 10'u Kongo, 8'i Filistin, 5'i Somali, 1'i Senegal, 1'i Sudan ve 1'i Gine uyruklu olmak üzere toplam 129 kaçak göçmen yakalandı. 70'i erkek, 33'ü kadın ve 26'sı çocuk olan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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