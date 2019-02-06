Kuşadası açıklarında 50 kaçak yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi açıklarında lastik botta 50 kaçak yakalandı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 06.00 sıralarında, Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi açıklarında bir lastik bot belirledi. Lastik botu durduran ekipler, 44'ü Filistin ve 6'sı Suriye uyruklu 50 kaçak göçmeni yakaladı. 12'si erkek, 13'ü kadın ve 25'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işleminin ardından kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 06.00 sıralarında, Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi açıklarında bir lastik bot belirledi. Lastik botu durduran ekipler, 44'ü Filistin ve 6'sı Suriye uyruklu 50 kaçak göçmeni yakaladı. 12'si erkek, 13'ü kadın ve 25'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işleminin ardından kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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