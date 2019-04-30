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Kuşadası açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarından lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan Suriyeli 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kuşadası ilçesi Doğanbey önlerinde, dün saat 03.00...

Kuşadası açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarından lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan Suriyeli 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuşadası ilçesi Doğanbey önlerinde, dün saat 03.00 sıralarında, lastik botta bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Yeri tespit edilerek, durdurulan lastik bottaki 16'sı erkek, 15'i kadın ve 19'u çocuk olan Suriye uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuyla kıyı getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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