Kuşadası açıklarında 42 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Kuşadası ilçesi Davutlar önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu, saat 00.30 sıralarında, hareket halindeki lastik botu tespit etti. Durdurulup kontrol edilen lastik botta 26'sı Kongo, 9'u Suriye, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Filistin, 1'i Somali ve 1'i Fildişi uyruklu olmak üzere toplam 42 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 8'i kadın ve 15'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik Botu'yla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.FOTOĞRAFLI