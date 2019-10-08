'Kuş grubu' otomobil hırsızlık çetesi çökertildi

KOCAELİ, İstanbul ve Sakarya'da 3 yılda kuş grubu olarak bilinen 42 otomobil çalan 11 kişilik çete, polisin 6 aylık takibi ile çökertildi. Şüphelilerin yakalanma anı, saniye saniye görüntülendi.Halk arasında ‘kuş grubu’ olarak tanınan eski model otomobilleri Kocaeli, İstanbul ve Sakarya illerinden çalarak şase numarasını değiştiren ve tekrar satan çete, polisin 6 aylık takibi ile çökertildi. Bu üç ilde, 2017 yılından bu yana araçlarının çalındığına dair başvuru yapan 42 kişi ile kendilerine çalıntı araç satıldığı yönünde başvuran 23 kişinin şikayetlerini değerlendiren polis ekipleri, çetenin üyelerini tespit etmek için çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan takiple şüphelilerin V.K. (25) ve M.A.K. (23) kardeşler ile A.K.B. (22), H.Ç. (26), M.B. (25), S.K. (23), H.T. (23), E.K. (25), G.T. (24), M.U. (21) ve M.Ü. (22) olduğunu saptadı. Çetenin liderliğini ise V.K.'nin yaptığı belirlendi. Polis, her birinin oto hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin, başka bir suçtan 6 aydır cezaevinde olan çete lideri V.K. tarafından yönetildiği bilgisine ulaştı.ÇETEYE EŞ ZAMANLI OPERASYONPolis, çete lideri V.K.'nin cezaevinden izne çıktığı 4 Ekim günü operasyon için düğmeye bastı. V.K. ile birlikte onu karşılamaya gelen kardeşi M.A.K. ve G.T. ile M.U. cezaevi kapısında gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarla A.K.B., H.Ç., M.B., S.K., H.T. ve M.Ü İstanbul'da, E.K. ise Rize'de yakalandı. Şüphelilerin yakalana anı, saniye saniye görüntülendi.42 OTOMOBİL BULUNDUEkipler, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da çalınan 42 otomobilin tamamını da bularak sahiplerine teslim etti. Araçlarını teslim alan vatandaşlar polislere teşekkür etti.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.