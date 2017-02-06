Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti
Yüksekova'da PKK'nın üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın üst düzey yöneticisi yakalandı
Kamu kuruluşu dev şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri de...

Kuş avlarken kendini vurdu

AYDIN'ın Sultanhisar İlçesi'nde, arkadaşı Ali K. ile birlikte kuş avlamaya giden Ali Karataş (41), tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurdu. Karataş, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Ali K. gözaltına alındı....

Kuş avlarken kendini vurdu
AYDIN'ın Sultanhisar İlçesi'nde, arkadaşı Ali K. ile birlikte kuş avlamaya giden Ali Karataş (41), tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurdu. Karataş, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Ali K. gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Hisar Mahallesi'ndeki çilek seralarının bulunduğu alanda meydana geldi. Çilek alım satım işiyle uğraşan Ali Karataş, aynı işi yapan arkadaşı Ali K. ile kuş avlamak için çilek seralarının bulunduğu alana geldi. İddiaya göre, Ali Karataş tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurdu. Arkadaşı Ali K.'nin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından talihsiz adamın cesedi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırdı. Karataş'ın arkadaşı Ali K. gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.