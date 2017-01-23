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Kuş avlarken kendini vurdu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde 53 yaşındaki Önder Şahin, kuş avlarken tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurarak hayatını kaybetti. Olay, bugün gündüz saatlerinde Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesine...

Kuş avlarken kendini vurdu
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde 53 yaşındaki Önder Şahin, kuş avlarken tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurarak hayatını kaybetti.
Olay, bugün gündüz saatlerinde Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesine gelen yabani tavukları gören evli ve 1 çocuk babası Önder Şahin, av tüfeğini alarak dışarı çıktı. Tüfeğinin namlusunu yüzüne doğru tutarken dengesini kaybederek oturduğu yerden düşen Şahin, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Çevredekiler, yerde kanlar içinde yatan Şahin'i görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Şahin'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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