Kuş avlamaya giderken kazayla vurulup öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kuş avlamaya giden Kadir Gök (62), iddiaya göre, yanındaki Ö.T.'nin tüfeğinden kazara çıkan saçmalarla öldü.

Kiremetli Mahallesi'nde Ö.T. (31), kuş avı için bugün Kadir Gök ile tarlada buluştu. Bir süre tarlada sohbet eden ikili, daha sonra av için av tüfeklerini hazırladı. İddiaya göre, Ö.T. elinde bulunan tüfeğe fişek koyarken kazayla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Kadir Gök'ün göğüs kısmına isabet etti. Yaralanan Kadir Gök, çevredekiler tarafından Özel 7 Mart Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan müdahaleye rağmen Kadir Gök kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili olarak Ö.T.'yi gözaltına alırken, tüfeğe incelenmek üzere el konuldu. Ö.T. adliyeye sevk edilirken, hayatını kaybeden Gök toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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