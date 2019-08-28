Kuş avlamak için LPG tankına ses düzeneği yerleştirmişler
Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekipleri, çelik halatla ağaca bağlanan LPG tankı içerisine gizlenmiş, kaçak kuş avcılığında kullanılan ses düzeneği ele geçirildi. Edirne...
Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekipleri, çelik halatla ağaca bağlanan LPG tankı içerisine gizlenmiş, kaçak kuş avcılığında kullanılan ses düzeneği ele geçirildi.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekipleri, kaçak avlanmaya yönelik yürüttükleri çalışmalar sırasında ağaca çelik halatla bağlanmış LPG tankı buldu. LPG tankını açtıklarında da kaçak kuş avcılığında kullanılan ses düzeneği ele geçirdi.
El konulan düzenek, incelenmek üzere müdürlüğe götürülürken, düzeneği yerleştirdiği belirlenen 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Ele geçirilen düzenekle ilgili Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müdürlüğümüz Av Koruma ekipleri pes dedirtecek bir teyp düzeneği buldu. Araç tüpü içine yerleştirilen teyp düzeneğini, ağaca, ekiplerin almaması için çelik halatla bağladılar. Ancak unuttukları bir şey vardı. Ekiplerimiz her ne koşulda olursa olsun teybe el koymuş ve bir kişiye işlem yapmışlardır" denildi.
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