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Kuryeli dolandırıcılıkta tutuklu sayısı 11'e çıktı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' kılığında tebligat imzalattıkları kişilerin imzalarını hileli yöntemlerle senetlere işleterek, dolandırıcılık yapan suç örgütü soruşturmasında,...

Kuryeli dolandırıcılıkta tutuklu sayısı 11'e çıktı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' kılığında tebligat imzalattıkları kişilerin imzalarını hileli yöntemlerle senetlere işleterek, dolandırıcılık yapan suç örgütü soruşturmasında, 3 kişi daha tutuklanırken, tutuklu sayısı 11'e yükseldi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; iş insanları ile maddi durumu iyi olan kişileri dolandıran suç örgütüne operasyon yaptı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, önceden belirledikleri iş insanlarına tebligat imzalatıp, daha sonra bu imzaları hileli yöntemlerle senetlere işlettiği saptandı. Bu senetlerle tahsilat yapan şebekenin, bu yöntemle yaklaşık 30 kişiyi dolandırdığı ve 20 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında yeni delillerin ortaya çıkması üzerine savcılık, serbest bırakılanlardan 3'ü hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Polisin gözaltına aldığı Ahmet Batuhan E., Önder A. ve İbrahim Ö., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Böylece kuryeli dolandırıcılık olayında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.
 

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