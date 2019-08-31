Son Dakika
Kurye ile müşteri arasındaki arbede kamerada
SAMSUN'un Atakum ilçesinde, yemek şirketi kuryesi ile siparişi veren aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaşanan arbede, bir mahalle sakini tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi. Atakum'un...
GÜVENLİK 31.08.2019, 17:56
SAMSUN'un Atakum ilçesinde, yemek şirketi kuryesi ile siparişi veren aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaşanan arbede, bir mahalle sakini tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Atakum'un Mimarsinan Mahallesi'nde, Gizem B. (25), internet üzerinden yemek siparişi verdi. Bir süre sonra yemeği getiren kurye, apartmana girdi ve kapıyı çaldı. Kurye yemeği teslim ederken, siparişi veren Gizem B.'nin teyzesi ile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın apartman dışında da devam etmesi üzerine kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında, kurye ve kadının kavga ettiğini gören mahalle sakinleri olaya müdahale etti. Çevredekilerin müdahalesiyle tartışma sonlandırıldı.
Öte yandan, olay anbean mahalle sakihlerinden biri tarafından cep telefonu kameresıyla görüntülendi. Görüntüde kuryenin kadını darbettiği, araya giren çevredekilerin kadını kurtardığı ve kadının yakınlarının da kuryeye saldırdığı görülüyor.
Atakum'un Mimarsinan Mahallesi'nde, Gizem B. (25), internet üzerinden yemek siparişi verdi. Bir süre sonra yemeği getiren kurye, apartmana girdi ve kapıyı çaldı. Kurye yemeği teslim ederken, siparişi veren Gizem B.'nin teyzesi ile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın apartman dışında da devam etmesi üzerine kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında, kurye ve kadının kavga ettiğini gören mahalle sakinleri olaya müdahale etti. Çevredekilerin müdahalesiyle tartışma sonlandırıldı.
Öte yandan, olay anbean mahalle sakihlerinden biri tarafından cep telefonu kameresıyla görüntülendi. Görüntüde kuryenin kadını darbettiği, araya giren çevredekilerin kadını kurtardığı ve kadının yakınlarının da kuryeye saldırdığı görülüyor.
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:22
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:51
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|3
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|4
|10
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Burnley
|3
|4
|11. Tottenham
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|5
|5. Barcelona
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Real Valladolid
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Sociedad
|3
|4
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0