Kurye aracından 550 bin liralık soygunu, sürücü ile enişte ve kardeşi yapmış

KONYA'da dün bir zincir marketin hasılatını toplayan özel kurye şirketine ait para nakil aracından 550 bin liralık soygunu, araç sürücüsü Mehmet S. (22) ile eniştesi Cafer Y. (32) ve eniştesinin kardeşi Osman Y.'nin (20) planlayıp gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, bir tarlaya gömdükleri parayla ev ve otomobil satın alıp, bekâr olan Osman Y.'nin düğününü yapmak istediklerini ileri sürdü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir marketin, şubelerinden hasılatın toplanması için anlaştığı özel kurye şirketine ait para nakil aracının sürücüsü Mehmet S., yanındaki görevliyle birlikte öğle yemeği için bir lokantanın önüne aracı park etti. Sürücü ve yanındaki görevli lokantada yemek yerken, para nakil aracının yanına gelen bir kişi, aracın ön tarafında bulunan ve kapı otomatiğine bağlı teli çekerek kapıyı açtı. Şüpheli ardından kasanın bulunduğu arka bölüme yöneldi. Şifreyi girerek kasayı açan şüpheli, kasadaki paraları çuvala doldurup hızla olay yerinden uzaklaştı. Yemekten sonra araca dönen Mehmet S. ve yanındaki görevli, soygunu fark edince, polisi aradı.

SOYGUNU SÜRÜCÜ PLANLAMIŞ

Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, şüphelinin rahat tavırlarla soygunu gerçekleştiğini belirledi. Polis, nakil aracının sürücüsü Mehmet S. ve yanındaki görevlinin ifadesine başvurdu. Mehmet S.'nin çelişkili ifadesi ve davranışlarından şüphelenen polis, çalışmayı onun üzerine yoğunlaştırdı. Mehmet S., yapılan ikinci sorgulamasında suçunu itiraf etti.

CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI BEKLEMİŞLER

Mehmet S., polisteki ifadesinde soygunu eniştesi Cafer Y. ve eniştesinin kardeşi Osman Y. ile aylar önceden planladıklarını; ancak hırsızlık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Osman Y.'nin tahliye olmasını beklediklerini söyledi. Mehmet S., daha önce Osman Y.'ye, kapıyı nasıl açacaklarını ve kasanın şifresini söylediğini, olay günü de gittikleri lokantanın adresini söyleyip, kendileri içeride yemek yerken Osman Y.'nın soygunu gerçekleştirdiğini anlattı.

PARAYI GÖMMÜŞLER

Bunun üzerine hareket geçen polis, Osman Y. ve ağabeyi Cafer Y.'nin merkez Selçuklu ilçesinde bir firmadan otomobil kiraladığını ve Antalya'ya kaçmayı planladıklarını belirledi. Ardından iki kardeş, saklandıkları adreste gözaltına alındı. Şüphelilerin, paranın tamamını merkez Meram ilçesi Hatip Yolu üzerinde bir tarlaya gömdükleri ortaya çıktı.

EV VE OTOMOBİL ALIP, DÜĞÜN YAPACAKLARMIŞ

Polis, şüphelilerin gösterdiği yerde yaptığı kazı çalışmasında gömülü olan paraya buldu. Şüpheliler ifadelerinde, ev ve otomobil alıp, bekâr Osman Y.'nin düğünün yapmak için soygunu gerçekleştirdiklerini söyledi. 3 şüpheli, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI