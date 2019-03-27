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Kurusıkı tabancayla gasp şüphelileri tutuklandı

ADANA'da, hırsızlık için girdikleri evdeki Suriyeliyi kurusıkı silahla tehdit edip, 2 cep telefonunu alan İbrahim H. (20) ve İbrahim A. (19) tutuklandı. Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli...

Kurusıkı tabancayla gasp şüphelileri tutuklandı
ADANA'da, hırsızlık için girdikleri evdeki Suriyeliyi kurusıkı silahla tehdit edip, 2 cep telefonunu alan İbrahim H. (20) ve İbrahim A. (19) tutuklandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Fayyat Ümeyir (20), kardeşi Halid Ümeyir (19) ve kuzeni Hezza Kadro'nun (19) birlikte yaşadığı eve hırsızlık için 2 kişi girdi. Gelen sesler üzerine uyanan Kadro'nun başına şüphelilerden biri silah dayayarak sessiz olması için tehdit etti. Evdeki 2 cep telefonunu alıp kaçan şüpheliler, koşarkan havaya ateş açtı. İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak araştırma başlattı. Polis yolda telaşlı şekilde yürüyen Suriye uyruklu İbrahim H.'den şüphelendi. Sorguya alınan İbrahim H., olayı kendisi gibi Suriyeli olan İbrahim A. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Şüphelinin üzerinde 1 kurusıkı tabanca ile çalınan 2 cep telefonu bulundu. Polis, daha sonra İbrahim A.'yı da yakaladı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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