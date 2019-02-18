Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...

Kuru yemişçide sahte para ile yakalandı

KARABÜK'te, kuru yemişçide sahte para ile alışveriş yaparken yakalanan Azerbaycan uyruklu E.J.'nin üzerinde yapılan aramada, hepsi sahte olmak üzere, 200 TL'lik 9 banknot, 100 TL'lik 22 banknot, 50 TL'lik de 22 banknot ele geçirildi. Şüpheli,...

Kuru yemişçide sahte para ile yakalandı
KARABÜK'te, kuru yemişçide sahte para ile alışveriş yaparken yakalanan Azerbaycan uyruklu E.J.'nin üzerinde yapılan aramada, hepsi sahte olmak üzere, 200 TL'lik 9 banknot, 100 TL'lik 22 banknot, 50 TL'lik de 22 banknot ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, 100'üncü Yıl Mahallesi 1003 No'lu Cadde üzerindeki kuru yemişçide meydana geldi. Dükkan sahibi kendisine verilen 50 TL'nin sahte olup olmadığını anlamak için bitişiğindeki iş yerine girdi. Kuru yemişçinin parayı gösterdiği esnaf arkadaşı ise o sırada dükkanda bulunan polise 50 TL'yi kontrol etmesi için verdi. Polis, paranın sahte olduğunu anlayınca esnafla birlikte kuru yemişçiye gitti. Polis burada parayı veren Azerbaycan uyruklu E.J.'nin üzerini aradı. Yapılan aramada, hepsi sahte olmak üzere, 200 TL'lik 9 banknot, 100 TL'lik 22 banknot, 50 TL'lik de 22 banknot ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan E.J. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328