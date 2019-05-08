Kurtlar 3 buzağıyı telef etti, 1'ini yaraladı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde meraya inen kurtlar, sürüdeki 3 buzağıyı telef ederken, 1'ini ise arka bacaklarından ısırarak yaraladı.
Alaşehir'in İsmailbey Mahallesi'nde yaşayan Ali Çandır'a (52) ait 8 inek ve 5 buzağı, pazartesi günü merada otlarken, kurtların saldırısına uğradı. Gündüz bıraktığı hayvanlarını kontrol için akşam meraya giden Çandır, sürüdeki 3 buzağının kayıp olduğunu, 1'inin ise arka bacaklarından yaralandığını ve yürüyemediğini gördü. Kayıp 3 buzağı, ertesi gün Sarısu Deresi'nde telef olmuş halde bulundu. İsmailbey'e 10 kilometre mesafedeki Kütükburun ve Taşköy mevkilerinden gelen kurtların 3 yıldır belli aralıklarla saldırısına uğradıklarını belirten Ali Çandır, "Özellikle kış aylarında havaların sisli olduğu günlerde koyun, keçi ve ineklerimize saldırıyorlar. Köpeklerimize bile saldırıyorlar. Son olarak 1'i 18 aylık, 2'si 8 aylık 3 buzağıyı boğazlarından ısırarak öldürmüşler. Bir buzağıyı ise arka bacaklarından yaralamışlar, o da yatalak oldu.
Buzağıların öldüğü bölgede 2 ayrı kurda ait olduğunu tahmin ettiğimiz ayak izleri bulduk. Daha önce 3 ayrı saldırıda toplam 38 koyunum telef olmuştu. Komşu ilçe Kula'nın Hardal Mahallesi'ndeki koyun ve keçi sürülerine de saldırıp telef ettiler. Kime başvuracağımızı, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde meraya inen kurtlar, sürüdeki 3 buzağıyı telef ederken, 1'ini ise arka bacaklarından ısırarak yaraladı.