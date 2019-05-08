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Kurtlar 3 buzağıyı telef etti, 1'ini yaraladı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde meraya inen kurtlar, sürüdeki 3 buzağıyı telef ederken, 1'ini ise arka bacaklarından ısırarak yaraladı.

Kurtlar 3 buzağıyı telef etti, 1'ini yaraladı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde meraya inen kurtlar, sürüdeki 3 buzağıyı telef ederken, 1'ini ise arka bacaklarından ısırarak yaraladı.

Alaşehir'in İsmailbey Mahallesi'nde yaşayan Ali Çandır'a (52) ait 8 inek ve 5 buzağı, pazartesi günü merada otlarken, kurtların saldırısına uğradı. Gündüz bıraktığı hayvanlarını kontrol için akşam meraya giden Çandır, sürüdeki 3 buzağının kayıp olduğunu, 1'inin ise arka bacaklarından yaralandığını ve yürüyemediğini gördü. Kayıp 3 buzağı, ertesi gün Sarısu Deresi'nde telef olmuş halde bulundu. İsmailbey'e 10 kilometre mesafedeki Kütükburun ve Taşköy mevkilerinden gelen kurtların 3 yıldır belli aralıklarla saldırısına uğradıklarını belirten Ali Çandır, "Özellikle kış aylarında havaların sisli olduğu günlerde koyun, keçi ve ineklerimize saldırıyorlar. Köpeklerimize bile saldırıyorlar. Son olarak 1'i 18 aylık, 2'si 8 aylık 3 buzağıyı boğazlarından ısırarak öldürmüşler. Bir buzağıyı ise arka bacaklarından yaralamışlar, o da yatalak oldu.

Buzağıların öldüğü bölgede 2 ayrı kurda ait olduğunu tahmin ettiğimiz ayak izleri bulduk. Daha önce 3 ayrı saldırıda toplam 38 koyunum telef olmuştu. Komşu ilçe Kula'nın Hardal Mahallesi'ndeki koyun ve keçi sürülerine de saldırıp telef ettiler. Kime başvuracağımızı, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

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