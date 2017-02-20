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Kürtçe müzik dinleyen 6 imam hatipliyi, okul müdürü savcılığa şikayet etti

Cem ULUCAN / AYDIN, () - AYDIN Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Y.B. ve 5 sınıf arkadaşı hakkında, Kürtçe müzik dinleyip halay çektikleri gerekçesiyle okul yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunuldu....

Kürtçe müzik dinleyen 6 imam hatipliyi, okul müdürü savcılığa şikayet etti

Cem ULUCAN / AYDIN, () - AYDIN Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Y.B. ve 5 sınıf arkadaşı hakkında, Kürtçe müzik dinleyip halay çektikleri gerekçesiyle okul yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Y.B. ve arkadaşları sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi Y.B. ve 5 arkadaşı, ders arasında Kürtçe müzik dinleyip eğlenirken, okulun rehber öğretmeni tarafından görüldü. İddiaya göre öğretmenleri, müzik dinledikleri bellek kartını alarak öğrencilerin dinlediği parçaları başka bir yere kopyaladı. Daha sonra durumu okul yönetimine anlatan rehberlik öğretmeni, okul idaresi ile birlikte öğrenciler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine 6 öğrenci, savcılığın talimatı üzerine polis tarafından geçen 14 Şubat'ta ifadeye çağrıldı. Babası A.B. (36) ile birlikte Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giden Y.B. ve arkadaşları, 'Terör propagandası yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemede yetersiz delil sebebi ile adli kontrol şartıyla serbest kalan öğrencilerin, bu yaşadıklarının ardından psikolojik sorunlar sebebi ile okula gitmedikleri, okula giden öğrencilerin ise arkadaşları tarafından dışlandıkları ileri sürüldü.
'KİMSE BİZİ HAİNLİKLE SUÇLAYAMAZ, HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ'
Müziklerin dinlendiği bellek kartının sahibi Y.B.'nin babası A.B., çocuklara haksızlık yapıldığını ve okul yönetiminden şikayetçi olacağını söyledi. A.B., okul yönetiminin böyle bir durumda öncelikle kendilerine haber vermesi gerektiğini belirterek şöyle dedi:
"14 Şubat sabahı emniyetten gelen telefonla durumu öğrendim. Okul yönetiminin böyle bir durumu önce veliler ile paylaşması gerekiyordu. Biz vatanımıza, milletimize ihanet edecek insanlar değiliz. 15 Temmuz'da günlerce sabahlara kadar vatan nöbeti tuttuk. Şimdi kimse bize hain muamelesi yapamaz. Esnafım ve Kürdüm. Bununla da gurur duyuyorum ama doğma büyüme Aydınlı'yım. Vatanına hayırlı evlat yetiştirmek isteyen bir babaykenş şimdi bizi terörist ilan ettiler. 'Kürtçe müzik dinledi' diye kimse kimseyi hain ilan edemez. Bu olayın takipçisi olacağız. Maddi ve manevi her yönden hakkımızı arayacağız."  
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilileri ise konu ile ilgili açıklama yapmadı.

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