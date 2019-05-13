Kurtarma ekipleri 5 gündür kayıp olan psikoz hastasını arıyor

BOLU'da, 5 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan psikoz hastası Ceyhan Kayıkent (47) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, çarşamba günü Mengen ilçesi Pazarköy beldesinde meydana geldi. Hastalığı nedeniyle sürekli çıkıp bir süre sonra dönen Ceyhan Kayıkent, bu kez eve dönmeyince, ailesi ve yakınları meraklanarak bölgede arama yaptı. Aramalar sonuç vermeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, bugün bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Kayıkent’in en son görüldüğü bölgedeki ormanlık alanlarda arama çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanlar da tarandı. Arama çalışmalarına Eskipazar Jandarma Komutanlığı, Yenice Jandarma Komutanlığı ve Karabük AFAD ile UMKE ekipleri de destek verdi.



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