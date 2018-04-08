escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Kurısıkı tabancayla yakalanan çocuğa gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üzerinde kurusıkı tabanca ile yakalanan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı. Turgutlu'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bugün saat 14.00 sıralarında,...

Kurısıkı tabancayla yakalanan çocuğa gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üzerinde kurusıkı tabanca ile yakalanan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı.
Turgutlu'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bugün saat 14.00 sıralarında, Öğretmenevi Parkı'nda, ismi açıklanmayan çocuğu durdurup, üzerini aradı. Aramada, çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tabancaya el konulurken, Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen çocuk, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltı sırasında çevredeki meraklı kalabalık arasındaki bazı kişiler, çocuğun üzerinden tabanca çıktığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314