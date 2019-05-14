Kuran kursundaki sadaka paralarını çaldılar

ADANA'da ramazan ayında Kuran kursuna giren hırsızların sadaka kutularındaki yardım paralarını çalıp, içeride yemek yediği ortaya çıktı.

Olay, Seyhan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Nuri Sabuncu Camii'nde meydana geldi. Cami yanındaki bulunan Kuran kursuna gelen şüpheliler, pencere camını cam elmasıyla keserek açtı. İçeri giren hırsızlar buradaki 3 sadaka kutusundaki 500 lirayı çaldı. Şüpheliler ayrıca kurs içerisinde bulunan mutfakta yemek yiyerek karınlarını doyurdu. Sabah camiye gelen kurs hocası, soygunu fark edince polisi aradı. Bu sırada ramazan ayı dolayısıyla Kuran öğrenmeye gelenler içeri hırsız girdiğini duyunca şoka girdi. Olay yerine gelen polisler, şüphelileri yakalamak için parmak izi çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI