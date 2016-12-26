Kuran kursu hocasının otomobilini çalıp kandil gecesi ev soydular

Nurettin ARKAN / YALVAÇ(Isparta), () - ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde seradaki evinden 2 LCD televizyon ve kaynak makinesi çalınan Yusuf Özmen, günübirlik işe aldığı eski çalışanı Ş.K.'den şüphelendi. Ş.K.'yi takibe alan Özmen, dedektif gibi iz sürerek yakalattı. Jandarmada suçunu itiraf eden eski çalışan, suç ortağıyla evi Mevlid Kandili gecesi soyduklarını, hırsızlık için de Kuran kursu hocasının otomobilini çaldıklarını söyledi.

Yalvaç Kalaycılar ve Madeni İşler Odası Başkanı 37 yaşındaki Yusuf Özmen, daha önce de serasında işçi olarak çalıştırdığı Ş.K. ile günübirlik bir iş için anlaştı. Yaklaşık 2 hafta önce, Özmen'in Çetince ve Bahtiyar köyleri arasında yanında 2 katlı evinin de bulunduğu serasına giden 25 yaşındaki Ş.K. Özmen'i arayarak, "Spiral makinemi merdivenin altına bırakmıştım, yerinde yok, siz mi aldınız?" diye sordu. Makineden haberi olmadığını söyleyen Yusuf Özmen, aynı gün geldiğinde evinin soyulduğunu fark etti. İçerideki 2 LCD televizyon ve kaynak makinesinin olmadığını gören Özmen, jandarmaya haber verdi.

ARKADAŞINI MÜŞTERİ GİBİ ARATTI

Evde inceleme yapan Özmen, kapıda zorlama olmadığını anladı. Bunun üzerine hırsızlığı Ş.K.'nin gerçekleştirmiş olabileceğinden şüphelendi. Yaptığı soruşturmada Ş.K.'nin çevresindekilere 'Bende televizyon var, uygun fiyata satarım' dediğini duyan Özmen'in şüpheleri iyice arttı. Jandarma olayı araştırmayı sürdürürken, Yusuf Özmen bir arkadaşına Ş.K.'yi telefonla aratıp televizyona müşteri oldu. Ş.K. kendisini arayan kişiye, 2 bin TL değerindeki 106 ekran televizyonu 400 liraya satmak için anlaştı. Görüşmeyi cep telefonuyla kaydeden Özmen, avukatıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek Ş.K. hakkında şikayetçi oldu.

JANDARMA SUÇÜSTÜ YAPTI

Savcılıktan alınan izinle operasyon için düğmeye basan jandarma, Yusuf Özmen'in arkadaşı olan alıcıya seri numaraları alınmış 200 TL'lik 2 banknot vererek, Ş.K. ile buluşma yeri ayarlamasını istedi. Buluşma noktasının çevresinde pusu kuran jandarma, Ş.K. televizyonu teslim edip parayı aldığı sırada suçüstü yaptı. Jandarmanın gözaltına aldığı Ş.K., üzerinden seri numarası alınmış paralar çıkınca hırsızlığı Ayvalı Köyü'nde oturan 25 yaşındaki T.K. ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

KANDİL GECESİ HOCANIN OTOMOBİLİNİ ÇALMIŞLAR

Hırsızlığı Mevlid Kandili'nin olduğu 11 Aralık gecesi gerçekleştirdiklerini anlatan Ş.K., yatsı ezanı okunduğu sırada Çetince Köyü'ndeki Kuran kursu hocasının otomobilini çalarak eve gittiklerini aktardı. Yusuf Özmen'in evin anahtarını koyduğu yeri bildiğini ve kapıyı bu şekilde açtığını kaydeden Ş.K., hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra dönüşte kaza yaptıklarını ve aracı terk ettiklerini belirtti. Çalınan kaynak makinesi ve televizyonlardan biri şüphelinin söylediği yerden, diğer televizyon ise 400 TL'ye satılan T.K.'nin ağabeyinden alınarak Yusuf Özmen'e teslim edildi. Jandarma, Ş.K.'nin ifadesi doğrultusunda T.K.'yi da gözaltına aldı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.

'ANAHTARIN YERİNİ BİLEN BİRİ OLMALI'

Yusuf Özmen, "Evin kapı kilitlerinde en ufak bir zorlama yoktu. 'Bu kapı anahtarlarının nerede olduğunu bilen birinin işi olmalı' diye düşündüm. Ş.K, 1 yıl boyunca serada işçi olarak çalışan biriydi. Takibe aldığım şahsın birkaç kişiye 'Bende televizyon var hesaplı, sana vereyim' dediğini işittim. Şüphelerim iyiden artınca plan yaptım" dedi.



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