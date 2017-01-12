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Kuran kursu binası inşaatında intihar etti

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, psikolojik tedavi gören inşaat işçisi 37 yaşındaki Esmani İlhan, devam eden yatılı Kuran Kursu inşaatının çatı katında kendini asarak yaşamına son verdi....

Kuran kursu binası inşaatında intihar etti

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, psikolojik tedavi gören inşaat işçisi 37 yaşındaki Esmani İlhan, devam eden yatılı Kuran Kursu inşaatının çatı katında kendini asarak yaşamına son verdi. Profil demirine asılı cesedi inşaat yakınındaki caminin din görevlisi tarafından bulunan evli ve 2 çocuk babası İlhan’ın 1 ay önce sosyal medya hesabında 'Elveda samimiyet' yazdığı dikkat çekti.
Hürriyet Mahallesi'nde Ertuğrulgazi Caddesi'nde oturan bir kişi yatılı Kuran Kursu inşaatına bir kişinin girdiğini gördü. Mahalle sakininin haber vermesi üzerine inşaat yakınındaki Kubbeli Camii'nde görevli din görevlisi Zekeriya Köroğlu inşaatı kontrol etti. Çatı katında profil demirine iple asılı Köroğlu’nu hareketsiz gören din görevlisi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ve 112 Acil servis ekibi Köroğlu’nun öldüğünü belirledi. Arapzade Mahallesi'nde oturan ve inşaat işçisi Esmani İlhan’ın psikolojik sorunları nedeniyle zaman zaman tedavi gördüğü belirlendi.
Esmani İlhan’ın intihar ettiğini duyan yakınları inşaata gelirken gözyaşlarına boğuldu. Cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan İlhan'ın bir ay önce sosyal medya hesabından 'Elveda samimiyet' yazılı paylaşımda bulunduğu dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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