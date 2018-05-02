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Kundakta umuda yolculuk

AYDIN'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 103 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenlerin yanında kundaktaki bebeklerin de bulunduğu belirlendi. Dün sabah devriye görevi yürüten sahil...

Kundakta umuda yolculuk
AYDIN'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 103 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenlerin yanında kundaktaki bebeklerin de bulunduğu belirlendi.
Dün sabah devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu tespit etti. Didim'de konuşlu sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine, saat 04.35'te hareket halindeki lastik bota ulaşıldı. Durdurulan botta, aralarında kundaktaki bebeklerin de bulunduğu 19 çocuk, 11'i kadın toplam 49 Suriyeli yakalandı.
Sahil güvenlik uçağı aynı saatlerde kıyıda, denize açılmak üzere hazırlık yapan bir grubu fark edince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, karada 54 Suriyeliyi yakaladı.
Operasyonlarda yakalanan toplam 103 kaçak göçmen, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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