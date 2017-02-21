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Kumluca'da tüfekle yaralamaya 2 tutuklama

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde kavga ettikleri 39 yaşındaki Mahmut Çakmak'ı pompalı tüfekle yaralayan 2 kardeş tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kardeşlerin amcası...

Kumluca'da tüfekle yaralamaya 2 tutuklama

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde kavga ettikleri 39 yaşındaki Mahmut Çakmak'ı pompalı tüfekle yaralayan 2 kardeş tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kardeşlerin amcası ise serbest bırakıldı.
Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi Orman Yolu Sokak'ta önceki gün akşam, Mahmut Çakmak ile daha önce aralarında husumet bulunan O.M.G. ve M.G. kardeşler karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre G. kardeşlerden biri, olay yerine geldikleri 07 ANY 27 plakalı araçtan aldığı pompalı tüfekle Mahmut Çakmak'a 2 el ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Çakmak yere yığılırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, O.M.G. ve M.G.'yi gözaltına aldı. G. kardeşlerin olayda kullandığı tüfek de ele geçirilirken, olay yerinde bir de bıçak bulundu.
Polis merkezinde sorgulanan O.M.G. ve M.G.'nin ifadeleri doğrultusunda, olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla amca 72 yaşındaki N.G. de gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.M.G. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kumluca Cezaevi'ne gönderilirken, amcaları N.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ağır yaralı Mahmut Çakmak'ın tedavisinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.
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