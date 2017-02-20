Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...
BBP lideri Destici: Anayasa için istişareyle kararımızı açıklayacağız
BBP Lideri Destici Referandumla ilgili...
İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

Kumluca'da silahlı kavga: 1 yaralı

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde tartışan 2 kardeş, 39 yaşındaki Mahmut Çakmak'ı pompalı tüfekle ağır yaraladı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Eski Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Çakmak ile daha önce aralarında husumet...

Kumluca'da silahlı kavga: 1 yaralı
ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde tartışan 2 kardeş, 39 yaşındaki Mahmut Çakmak'ı pompalı tüfekle ağır yaraladı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Eski Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Çakmak ile daha önce aralarında husumet bulunan O.M.G. ve M.G. kardeşler, Orman Yolu Sokak'ta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. G. kardeşlerden biri olay yerine geldikleri 07 ANY 27 plakalı araçtan aldığı pompalı tüfekle Mahmut Çakmak'a iki el ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Çakmak yere yığılırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, O.M.G. ve M.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. G. kardeşlerin olayda kullandığı tüfek de ele geçirilirken, olay yerinde bir de bıçak bulundu. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmut Çakmak'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlikesi olan Mahmut Çakmak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.