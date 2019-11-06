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Kümesine giren komşusunun köpeğini vurdu
BURDUR'da bakıcısının dolaşması için serbest bıraktığı Rottweiler cinsi 'Shila' isimli köpek, komşunun kümesindeki tavuğu parçaladı. Kümes sahibinin otomatik av tüfeğiyle ateş ettiği 'Shila' telef oldu. Jandarma, kümes sahibini...
GÜVENLİK 06.11.2019, 15:52
BURDUR'da bakıcısının dolaşması için serbest bıraktığı Rottweiler cinsi 'Shila' isimli köpek, komşunun kümesindeki tavuğu parçaladı. Kümes sahibinin otomatik av tüfeğiyle ateş ettiği 'Shila' telef oldu. Jandarma, kümes sahibini ifadesi için karakola götürdü.
Merkez Çallıca köyünde bir besi çiftliğinde güvenlik amaçlı tutulan Rottweiler cinsi 2 yaşındaki 'Shila' isimli köpek, bu sabah bakıcısı tarafından dolaşması için serbest bırakıldı. Çiftliğin yanında bulunan Hüseyin Akça'ya ait kümese giren köpek, bir tavuğu parçaladı. Kümesteki köpeği gören Hüseyin Akça ise otomatik av tüfeğiyle köpeğe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden köpek ağır yaralandı. Köpeği gören bakıcısı Kemal Taşlıoğlu ilk müdahaleyi yaptı, ancak 'Shila' telef oldu.
Sahibinin ihbarı üzerine jandarma, Hüseyin Akça'yı ifadesini almak üzere Hacılar Jandarma Karakolu'na götürdü. Köpek ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve nekropsi yapılması için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.
Merkez Çallıca köyünde bir besi çiftliğinde güvenlik amaçlı tutulan Rottweiler cinsi 2 yaşındaki 'Shila' isimli köpek, bu sabah bakıcısı tarafından dolaşması için serbest bırakıldı. Çiftliğin yanında bulunan Hüseyin Akça'ya ait kümese giren köpek, bir tavuğu parçaladı. Kümesteki köpeği gören Hüseyin Akça ise otomatik av tüfeğiyle köpeğe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden köpek ağır yaralandı. Köpeği gören bakıcısı Kemal Taşlıoğlu ilk müdahaleyi yaptı, ancak 'Shila' telef oldu.
Sahibinin ihbarı üzerine jandarma, Hüseyin Akça'yı ifadesini almak üzere Hacılar Jandarma Karakolu'na götürdü. Köpek ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve nekropsi yapılması için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.
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