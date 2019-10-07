Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)
ÇELİK YELEK VE MİĞFERLE GETİRİLDİ Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi Saime Solmaz (50) ve kızı Keziban Kaya'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Bünyamin Solmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, akşam saatlerinde,...
ÇELİK YELEK VE MİĞFERLE GETİRİLDİ
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi Saime Solmaz (50) ve kızı Keziban Kaya'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Bünyamin Solmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, akşam saatlerinde, akrep olarak bilinen zırhlı jandarma araçlarının yanında minibüsle adliyeye getirildi. Minibüsten indirilen Bünyamin Solmaz, çelik yelek ve başında miğferle adliye binasına girdi. Solmaz, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
ANNE VE KIZI AYRI KÖYLERDE TOPRAĞA VERİLDİ
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan anne Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'nın cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıp, kara yoluyla Patnos ilçesine getirildi. Saime Solmaz Değirmendüzü köyünde, kızı Keziban Kaya ise Bozoğlak köyünde kılınan cenaze namazlarından sonra akşam saatlerinde toprağa verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|20:02
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2