Kumaşları kamyonete yükleyip çaldılar

ADANA'da, konfeksiyon atölyesinden 43 top kumaş ve montu kamyonete yükleyip çalan 6 kişi, polis tarafından yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Bey Mahallesi'ndeki bir konfeksiyon atölyesine 01 GT 757 plakalı kamyonetle gelen Murat A., Hüseyin R., Beycan H., Gökhan R., Yakup D. ile Ramazan R., kapı camını kırıp işyerine girdi. Hırsızlar, atölyedeki 43 top kumaş ve yaklaşık 100 montu kamyonete yükleyip kaçtı.

Sabah atölyeye gelen işyeri sahibi Mahmut K., soyulduğunu görünce polise haber verdi. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızların kullandığı kamyonetin plakasını belirlendi. Plakadan yola çıkan ekiplerin düzenlediği operasyonda kaçmaya çalışan zanlılardan Beycan H. düşüp ayağını kırdı. Beycan H. ile diğer şüpheliler Hüseyin R., Ramazan R., Murat A., Gökhan R. ile Yakup D. yakalandı. Şüphelilerin evinde bulunan 60 bin lira değerindeki kumaş ve mont, sahibine teslim edildi. Şüpheliler sorguya alındı.



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