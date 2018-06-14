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Kumara müşteri bulmak için ücretsiz yemek vermişler

POLİS tarafından 81 ilde 2 bin 606 ekip ve 8 bin 74 personelle eş zamanlı kumar operasyonu düzenledi. Operasyonda, kumar oynatan iş yeri sahiplerinin, müşteri bulmak için ücretsiz yemek verdiği ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü...

Kumara müşteri bulmak için ücretsiz yemek vermişler
POLİS tarafından 81 ilde 2 bin 606 ekip ve 8 bin 74 personelle eş zamanlı kumar operasyonu düzenledi. Operasyonda, kumar oynatan iş yeri sahiplerinin, müşteri bulmak için ücretsiz yemek verdiği ortaya çıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 'kumar ve tombala' oynatılmasının engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi. 2 bin 606 ekip, 8 bin 74 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 bin 443 umuma açık iş yeri, kahve, kooperatif ve dernek kontrol edildi. Bunlardan 175 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe 103 bin 111 lira para cezası uygulanırken, 36 iş yeri de usule uygun olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Bu operasyonlarda, aranma kaydı bulunan 239 kişi gözaltına alındı, 1282 kişi hakkında idari işlem yapılarak 346 bin 297 lira para cezası kesildi.
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Kumar oynatan bazı iş yerlerinin, müşteri bulmak için ücretsiz yemek verdiği ortaya çıktı. Polisin ayrıca iş yerlerinde yaptığı aramalarda 46 tombala makinesi, 14 sigaramatik, 3 kumar makinesi, 14 bin 62 TL, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 24 dolu fişek ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kâğıdı, pul, fiş ele geçirildi.

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