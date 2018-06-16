Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...
'Vatan hainliği' ile suçlanan Altın Şafak milletvekili için tutuklama kararı
Milletvekiline vatan hainliği suçundan tutuklama...
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik

Kumar oynamasına kızan babasını dövdü, araya giren annesini bıçakladı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumar oynadıktan sonra eve gece geç saatlerde dönen Gökhan E. (21), tartıştığı babasını dövüp, araya giren annesini bıçakla yaraladı.

Kumar oynamasına kızan babasını dövdü, araya giren annesini bıçakladı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumar oynadıktan sonra eve gece geç saatlerde dönen Gökhan E. (21), tartıştığı babasını dövüp, araya giren annesini bıçakla yaraladı.

​Olay, önceki gece Gazimagusa ilçesi Akdoğan kasabasında meydana geldi. Kumar oynayıp gece geç saatlerde eve dönen Gökhan E. ile babası Fikri E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan E. babasına şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada eline ekmek bıçağını geçiren Gökhan E., araya girip kendisini engellemeye çalışan annesi Kadriye E.'yi koltuk altından bıçakladı.

Kadriye E., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Gökhan E. ise gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede psikolojisinin bozuk olduğunu savunan Gökhan E., tutuklandı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325