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Kumar baskınında 6 üniversiteliye gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te, çalışma ruhsatı bulunmayan ve 2 kez kumar oynatmaktan mühürlenerek kapatılan bir kahvehaneye tombala oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapan polis, işletmeci ile 2'si kadın toplam 6...

Kumar baskınında 6 üniversiteliye gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te, çalışma ruhsatı bulunmayan ve 2 kez kumar oynatmaktan mühürlenerek kapatılan bir kahvehaneye tombala oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapan polis, işletmeci ile 2'si kadın toplam 6 üniversite öğrencisini gözaltına aldı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün (perşembe) saat 01.30 sıralarında, iki kere kumar oynatmaktan kapatılan ve çalışma ruhsatı bulunmayan kahvehanede tekrar tombalayla kumar oynatıldığı öğrenince harekete geçti. Tepe Mahallesi 33 sokaktaki kahvehaneye yapılan operasyonda, tombala oynadıkları tespit edilen hepsi üniversite öğrencisi H.A. (23) ve M.B. (21) adlı kadınlar ile C.T. (23), K.S.(26), G.G. (25), S.M. (23), kumar oynatmak suçundan ise işletmeci S.Ö. (30) gözaltına alındı. Kahvehane, 2 tombala makinesi, tombala kartları ve tombala fişleri ele geçirildi.
Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerin her birine Kabahatler Kanunu'na göre 227'şer lira para cezası kesildi. 6 üniversite öğrencisi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşletmeci S.Ö.'nün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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