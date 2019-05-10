Kumar baskınına gelen polisi görünce balkondan atladı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - KÜTAHYA'da derneğe yapılan kumar baskınında 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri balkondan atlayıp kaçmak isterken, bahçede yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akşam Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzere harekete geçti. Savcılık izniyle dernek binasına baskın yapan polis ekipleri 4 katlı binada arama yaptı. Kumar oynadığı belirlenen şüphelilerden biri birinci kattaki balkondan atlayıp kaçmak isterken bahçedeki polise yakalandı. Polis dernek adı altında kumar oynatan M.D., oğlu M.D. ile kumar oynamak için binada bulunan 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Dernekte yapılan aramada iskambil kağıtları ve balkona atılmış alacak defteri ele geçirilirken, derneğin duvarlarında 'Kumar oynamak yasaktır' yazısı dikkat çekti.



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