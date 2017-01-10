Kulüp başkanına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () – ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde Yeni Kemer Belediyespor Kulüp Başkanı Ömer Bilici’ye dün silahlı saldırıda bulunan 21 yaşındaki Barış K., tutuklandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kemer Yeni Mahalle'deki Yeni Kemer Belediyespor Kulübü tesisleri önünde meydana geldi. Kulüp Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Ömer Bilici ile tesis önünde bir süre konuştuğu Barış K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Bilici, 07 SS 328 plakalı aracına yönelirken, Barış K. ise olay yerine geldiği 61 AG 520 plakalı otomobilinin yanına gitti. Barış K., aracından çıkardığı pompalı tüfekle Bilici'nin direksiyonunda olduğu otomobilinin önüne 3 el ateş etti. Seken saçmalardan biri de tesisin yemekhane camını kırıp içeri girdi.

Barış K., otomobille olay yerinden kaçarken, saldırıdan yara almadan kurtulan Ömer Bilici’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış K., çıkarıldığı mahkemece ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklandı. Kulüp Başkanı Ömer Bilici ise olayla ilgili savcılıkta ifade verdi.

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