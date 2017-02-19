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Kulu'da kaza: 3 yaralı

KONYA'nın Kulu İlçesi'nde hafif ticari araçla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. 20 yaşındaki Kamuran Akalın yönetimindeki 42...

Kulu'da kaza: 3 yaralı
KONYA'nın Kulu İlçesi'nde hafif ticari araçla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. 20 yaşındaki Kamuran Akalın yönetimindeki 42 GG 258 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz çıkan 67 yaşındaki Hıdır Atik yönetimindeki 71 ED 759 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Atik'ın kullandığı otomobil hurda yığınına döndü. Kazada sürücüler Kamuran Akalın ve Hıdır Atik ile Atik'in yanındaki 72 yaşındaki Ramazan Demir yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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