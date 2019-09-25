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Kulp'taki saldırıda kullanılan EYP'nin aynısı, iki ayrı noktaya tuzaklanmış
MUŞ'ta, askeri araçların sık sık geçiş yaptığı karayolunda, PKK'lı teröristlerin iki ayrı noktaya tuzakladığı el yapımı patlayıcılar, bulunarak imha edildi. Amonyum nitrat ve mazot karışımı 60’ar kiloluk patlayıcıların, Diyarbakır'ın...
GÜVENLİK 25.09.2019, 09:59
MUŞ'ta, askeri araçların sık sık geçiş yaptığı karayolunda, PKK'lı teröristlerin iki ayrı noktaya tuzakladığı el yapımı patlayıcılar, bulunarak imha edildi. Amonyum nitrat ve mazot karışımı 60’ar kiloluk patlayıcıların, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit oldu, 10 kişinin ise yaralandığı saldırıda kullanılan patlayıcıyla aynı olduğu belirlendi.
Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında 13 Eylül günü odun toplamadan dönen işçileri taşıyan kamyonete yönelik düzenlediği, 7 sivilin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı saldırının bir benzerini Muş'ta gerçekleştireceği bilgisini edindi. Harekete geçen güvenlik güçleri, Şehit Uzman Jandarma Sami Saygı'nın ismi verilen operasyonu başlattı. Yapılan arama tarama faaliyetlerinde Muş- Kulp karayolunun 27'nci kilometresinde, 75 metre aralıklarla tuzaklanmış, 2 ayrı el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) çağırıldı. Yapılan incelemede, patlayıcıların, teröristlerin Kulp'ta kullandığı el yapımı patlayıcıyla aynı olduğu tespit edildi. Amonyum nitrat mazot karışımı 60'ar kiloluk patlayıcılar, kontrollü olarak imha edildi.
Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında 13 Eylül günü odun toplamadan dönen işçileri taşıyan kamyonete yönelik düzenlediği, 7 sivilin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı saldırının bir benzerini Muş'ta gerçekleştireceği bilgisini edindi. Harekete geçen güvenlik güçleri, Şehit Uzman Jandarma Sami Saygı'nın ismi verilen operasyonu başlattı. Yapılan arama tarama faaliyetlerinde Muş- Kulp karayolunun 27'nci kilometresinde, 75 metre aralıklarla tuzaklanmış, 2 ayrı el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) çağırıldı. Yapılan incelemede, patlayıcıların, teröristlerin Kulp'ta kullandığı el yapımı patlayıcıyla aynı olduğu tespit edildi. Amonyum nitrat mazot karışımı 60'ar kiloluk patlayıcılar, kontrollü olarak imha edildi.
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