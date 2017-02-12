Kullanılmayan madende oyun oynarken göçükte öldü

NURDAĞI (Gaziantep), () - GAZİANTEP'ın Nurdağı İlçesi'nde kullanılmayan krom madeni sahasında oynayan çocuklardan 15 yaşındaki Ali Kaya, meydana gelen göçükte yaşamını yitirdi.

Olay, bugün öğleden sonra Terken Mahallesi'nde bulunan ve kullanılmayan maden sahasında meydana geldi. Arkadaşlarıyla maden ocağının bulunduğu alanda oyun oynayan Ali Kaya, yağış sonrası meydana geldiği belirtilen göçükte toprak altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla Kaya'nın cansız bedenine ulaştı.

Talihsiz gencin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.