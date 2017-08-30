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Kullanılmayan maden ocağındaki dinamitler imha edildi

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI(Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında kullanılmayan eski bir maden ocağında 2 çuval dolusu dinamit bulundu. Dinamitler bomba uzmanı tarafından patlatılarak imha edildi. Tavşanlı'ya bağlı...

Kullanılmayan maden ocağındaki dinamitler imha edildi

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI(Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında kullanılmayan eski bir maden ocağında 2 çuval dolusu dinamit bulundu. Dinamitler bomba uzmanı tarafından patlatılarak imha edildi.
Tavşanlı'ya bağlı Kuruçay Beldesi Gelbir Tepesi mevkisinde, 1980'li yıların başında kapatılan maden ocağında vatandaşlar 2 çuval dolusu dinamit lokumu ile bunları ateşlemede kullanılan malzemeler buldu. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından jandarma ekipleri ile Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bomba uzmanı, kullanılmayan maden ocağına geldi. Dinamitler, bomba uzmanı tarafından ocak içerisinden dışarıya çıkarıldı. Bomba uzmanı daha sonra dinamitleri kontrolü şekilde patlatarak imha etti.
Kuruçay Beldesi sakinlerinden Mustafa Acar, “Maden ocağı 30 yılı aşkın süredir kullanılmıyor. Vatandaşlar ocak içerisinde dinamit bulunca durumu jandarmaya bildirdi" dedi.
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