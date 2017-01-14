Kulaklıkla müzik dinleyen gence tramvay çarptı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da kulaklıkla müzik dinlediği iddia edilen 17 yaşındaki Denizhan Eryılmaz, tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. Bir elektrikçide çalışan Denizhan Eryılmaz, iddiaya göre kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek tramvay hattının korkuluklarından atlayıp karşı tarafa geçmek istedi. Eryılmaz'a Ondokuz Mayıs Üniversitesi- Tekkeköy seferini yapan ve vatman Ümit Topaç'ın kullandığı tramvay çarptı.

Ağır yaralanan Denizhan Eryılmaz, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorlar yaralı Eryılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtirken, polis de vatman Ümit Topaç'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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