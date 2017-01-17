Kulakları kesilmiş köpek fotoğrafları isyan ettirdi (2)

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Isparta'da çekildiği iddia edilen ve iple bağladıkları köpeğin kulaklarını kestikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan H.K. ve N.Y., Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı. 2 şüpheli ifadeleri için polis merkezine getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kulakları kesilen köpeği bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()