Kula'da yolcu otobüsünde 1 kilo 885 gram esrar, 1 tutuklama

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), () - MANİSA'nın Kula İlçesi'nde jandarma tarafından bu sabah durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde bir kişinin çantasında 1 kilo 885 gram esrar ele geçti. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ankara- İzmir D-300 Karayolu Eşme Yol kavşağı yakınlarında bu sabah denetim yapan jandarma, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramada, yolculardan 21 yaşındaki A.Y.'nin çantasında 1 kilo 885 gram esrar bulundu. Gözaltına alına A.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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