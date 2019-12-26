Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), ()- MANİSA'nın Kula ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kenger Mahallesi'nde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı...
Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), ()- MANİSA'nın Kula ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kenger Mahallesi'nde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin M.T. (46), C.T. (86), C.A. (55) ve C.K. (68) olduğunu belirledi. Kenger Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 185 litre rakı, 13 litre şarap, 2 damıtma düzeneği, 7 metal damıtma varili, 2 plastik soğutma varili ve 4 damıtma sistem borusu ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, ele geçirilen sahte alkollere de el konuldu. Ayrıca, şüphelilerin ürettikleri sahte alkolleri yılbaşında piyasaya süreceği öğrenildi.
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