Kula'da çocuğa cinsel istismar şüphelisi serbest

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), ()- MANİSA'nın Kula ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İ.A. (44), sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Aynı suçlama ile gözaltına alınan C.K. dün tutuklanmıştı.

Kula'da, bir kız çocuğu, ailesine, iki kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen C.K. ve İ.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.K., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli İ.A. ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan İ.A., serbest bırakıldı.