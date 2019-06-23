Kula'da 3 uyuşturucu satıcısına gözaltı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), () - MANİSA'nın Kula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekiplerine, 60 ecstasy hap satmaya çalışan 3 kişi, gözaltına alındı.

İhbar üzerine harekete geçen Kula Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö. (22), F.Ş. (22) ve S.S.'nin (22) uyuşturucu sattığını belirledi. Alıcı görünümündeki jandarma ekipleri, bu kişilerle telefonda irtibat kurdu ve uyuşturucu hap satın almak için Gölbaşı mevkisinde buluşmak üzere anlaştı. Belirtilen noktada, saat 01.00 sıralarında, 3 kişi ile bir araya gelen jandarmalar, 60 ecstasy için yapılan pazarlık sonrası gerçek kimliğini açıkladı. F.Ş. ve S.S. gözaltına alındı. Otomobilde bekleyen N.Ö. ise jandarmaya teslim oldu. Uyuşturucu satıcılarının üzerleri ile otomobillerinde yapılan aramada bulunan çeşitli renklerdeki 60 ecstasy, kurusıkı ve bu tabancaya ait 5 mermiye el koyuldu. N.Ö., F.Ş. ve S.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI