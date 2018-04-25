Kula Belediyesi eski Hesap İşleri Müdürü'ne FETÖ'den gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDI
Manisa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında evinde gözaltına alınan Kula Belediyesi eski Hesap İşleri Müdürü İ.T., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI Manisa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında evinde gözaltına alınan Kula Belediyesi eski Hesap İşleri Müdürü İ.T., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
25 Nisan 2018 Çarşamba 15:19
SERBEST BIRAKILDI
Manisa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında evinde gözaltına alınan Kula Belediyesi eski Hesap İşleri Müdürü İ.T., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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