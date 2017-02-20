Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması: 1'i ağır 7 yaralı (1)

İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/iSTANBUL, () Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 katlı binanın girişindeki pastanede doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/iSTANBUL, () Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 katlı binanın girişindeki pastanede doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
20 Şubat 2017 Pazartesi 14:55
İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/iSTANBUL, () Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 katlı binanın girişindeki pastanede doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
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