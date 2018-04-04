Küçük Yasin, 2 yıldır kayıp

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'nın Akören ilçesinde 2 yıl önce evlerinin önünde oynarken kaybolan Yasin Şahin'den (8) hiç bir iz bulunamadı. Yasin'in gözü yaşlı annesi Ümmü Şahin, "Oğlumun fotoğraflarına bakıp kıyafetleriyle teselli oluyorum. Yasin’imin büyüttüğü bir düvesi var. Düvenin sırtında 'Y' harfine benzer şekil var. Ona gözümüz gibi bakıyoruz ve satmak da istemiyoruz. Oğlum bulunana kadar bu evde duracak. Ben umudumu yitirmedim. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Akören’e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde okuldan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız devam etti. Çalışmalar kapsamında, başta evin çevresi olmak üzere, havadan askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracılığıyla, karadan arama ekipleri tarafından su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri tek tek kontrol edildi. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişi dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arandı. Aramalarda, Yasin Şahin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından 24 gün süren arama çalışmaları sonlandırıldı. Soruşturma sürdüren jandarma ekipleri de hiçbir delille rastlamadı.

2 YILDIR OĞLUMUN ACISI DİNMİYİOR

2 yıl önce kaybolan oğlu Yasin’in fotoğraflarına bakıp, kıyafetlerini koklayarak teselli bulmaya çalıştığını söyleye anne Ümmü Şahin şunları söyledi:

''2 yıldır oğlumun acısı dinmiyor. Ben oğlumun bulunmasını, aranmasını istiyorum. Yetkililere sesleniyorum. Gelip bir çayımızı içmiyorlar, bizim acımızı paylaşmıyorlar. Benim iki kız evladım daha var. Kardeşim bulunsun diye ağlıyorlar. Yaşıtları kardeşleriyle ele ele gezerken, kızlarım kahroluyor. Yetkililer sesimi duysun, benim oğlum kedi değil, köpek değil. Hasretini fotoğraflarına bakarak kıyafetlerini koklayarak dindirmeye çalışıyorum. Yasin’imin büyüttüğü bir düvesi var. Düvenin sırtında 'Y' harfine benzer şekil var. Kaybolduğunda Yasin’im gibi küçüktü. Büyüdü şimdi buzağısı olacak. O düveye kıyamıyoruz satmıyoruz. Oğlum bulununcaya kadar düvesi bu evde duracak satılmayacak. İnşallah oğlum aranır, bulunur sağ salim kucağıma getirilir. Umudumuzu yitirmedik, yitirmeyeceğiz.”

GECELERİ PENCEREDE TORUNU BEKLİYORUM

Torunu Yasin’e olan hasretini gözyaşları içinde anlatan babaanne Akile Şahin, torunu bir gün çıkıp gelecek diye geceleri pencereden sürekli baktığını ifade etti. Şahin, “Aradık, taradık ulaşamadık. İnşallah devletimizden, başbakandan yardım istiyoruz. İnşallah bulunur. 2 yıl da çok zor günler yaşadık. Bayram geliyor, düğün geliyor, onu çok özlüyoruz. Ben onu unutamayacağım. Çünkü onu ben büyüttüm. Ölüsü ya da dirisi, bize bir haber versinler. Ben geceleri pencerelerden bakıyorum acaba nereden gelecek diye hala bekliyorum. Arkadaşları okuldan çıkınca kapımızın önünden geçiyor, yavrumu görmüş gibi oluyorum” diye konuştu.



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