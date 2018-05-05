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Küçük Muhammed'in lunapark oyuncağı altında kalan ayağı koptu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir alışveriş merkezinde bulunan oyun parkına giden 4 yaşındaki Muhammed Hamza Başaran'ın ayağı, lunapark oyuncağının altında kalarak koptu. Muhammed, hastanede tedaviye alındı. Olay, Gebze'deki bir alışveriş...

Küçük Muhammed'in lunapark oyuncağı altında kalan ayağı koptu
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir alışveriş merkezinde bulunan oyun parkına giden 4 yaşındaki Muhammed Hamza Başaran'ın ayağı, lunapark oyuncağının altında kalarak koptu. Muhammed, hastanede tedaviye alındı.
Olay, Gebze'deki bir alışveriş merkezinin 3'üncü katında bulunan oyun alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte alışveriş merkezine giden Muhammed Hamza Başaran, çocuk oyun alanına girdi. Muhammed bekleme alanındayken, 'Dragon' isimli lunapark oyuncağı hareket etti. Oyuncağa yaklaşan küçük çocuğun ayağı, 'Dragon'un tekeri altında kaldı. Muhammed acı içinde yere düşerken, çevredekilerin uyarısıyla çalışan oyuncak durduruldu. Alışveriş merkezinde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, küçük çocuğun ayağını lunapark oyuncağının altından çıkardı. Ancak, Muhammed'in ayağının koptuğu belirlendi.
Ayağı kopan Muhammed Hamza Başaran, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.

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