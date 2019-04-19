Küçük kızın ölümünde 'Mavi Balina' izine rastlanmadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Buca ilçesinde, Zehra D.'nin (13) cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Küçük kızın cenazesi, daha sonra Buca Ensar Camii'ne götürüldü. Burada taziyeleri kabul eden baba Zeki D., kızının intihar etmediğini söyledi. Zehra D.'nin yakınları da küçük kızın, çatı katında dolanmış salıncağı çözmeye çalıştığı sırada dengesini kaybettiğini, bu sırada zincire takılan boynunun kırıldığını kaydetti. Zehra D.'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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